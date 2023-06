436

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic, sua taxa básica de juros, em 13,75% nesta quarta-feira (21), alertando, em nota, para um aumento da inflação no segundo semestre do ano, apesar da moderação atual.



Apesar das pressões do governo Lula, que defende a redução da Selic, o Copom manteve a taxa básica de juros inalterada pela sétima vez consecutiva desde agosto de 2022, em sintonia com as projeções do mercado.