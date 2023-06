Wall Street cai pelo terceiro dia seguido

436

A bolsa de valores de Nova York fechou em baixa, nesta quarta-feira (21), pelo terceiro pregão seguido, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, advertiu que as taxas de juros podem continuar subindo para frear a inflação.



O índice Dow Jones Industrial caiu 0,3%, aos 33.951,52 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 1,21% (13.502,20) e o S&P; 500, 0,52% (4.365,69), segundo os resultados definitivos.



Powell declarou diante de um painel do Congresso que espera novos aumentos de juros este ano, ao ressaltar que a inflação continua muito elevada.



"Vemos uma vulnerabilidade potencial na forma de realização de lucros de curto prazo, desencadeada pelo discurso do Fed, que continua agressivo", disse Sam Stovall, da CFRA Research.



"O desempenho fraco deve continuar em julho", quando o Fed elevar os juros uma última vez, antes de fazer uma pausa até os primeiros cortes previstos para o primeiro trimestre de 2024.