Rússia afirma que derrubou três drones na região de Moscou

Três drones foram derrubados na madrugada desta quarta-feira (21) na região de Moscou, dois deles perto de uma base militar, anunciou o ministério da Defesa da Rússia, que acusou a Ucrânia pelo ataque.



"Hoje frustramos uma tentativa do regime de Kiev de executar um atentado terrorista com três drones contra pontos da região de Moscou", afirma um comunicado divulgado pelo ministério.



"Os drones foram neutralizados com sistemas de guerra eletrônica, perderam o controle e em seguida caíram", acrescenta a nota.



A Força Aérea ucraniana informou nesta quarta-feira que interceptou seis drones explosivos Shahed de fabricação iraniana lançados pela Rússia durante um novo ataque noturno.



Os drones foram lançados a partir do norte e derrubados sobre a região de Khmelnytsky, oeste do país, onde a Rússia afirma que ataca alvos militares ucranianos localizados centenas de quilômetros atrás da frente de batalha.



De acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, "dois drones caíram às 5H30 e 5H50 (23H30 e 23H50 de Brasília, terça-feira) quando se aproximavam dos depósitos de uma base militar no distrito de Naro Fominsk, 50 km ao sudoeste de Moscou.



"Os destroços foram encontrados, não há vítimas ou danos", acrescentou o governador, que pediu calma aos moradores.



Moscou e sua região, localizada a mais de 500 quilômetros da fronteira ucraniana, foram atacadas por drones em raras ocasiões desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas este tipo de ação acontece com frequência em outras partes da Rússia.



Também nesta quarta-feira, a Rússia aumentou para 41 o número de pessoas mortas em consequência das inundações nas áreas que suas tropas controlam no sul da Ucrânia, após a destruição de uma represa no rio Dnieper.



O balanço anterior registrava 29 vítimas fatais.



A represa hidrelétrica de Kakhovka, que fica em uma área sob controle russo na região de Kherson (sul da Ucrânia), foi destruída no dia 6 de junho.



Centenas de quilômetros quadrados foram inundados, o que forçou a retirada de milhares de moradores e provocou o temor de uma catástrofe humanitária e ambiental.



Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a destruição da represa.