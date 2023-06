Peruano 'Central' é eleito melhor restaurante do mundo pela revista Restaurant

436

O restaurante peruano Central, dos chefs Virgilio Martínez e Pía León, foi eleito, nesta terça-feira (20), o "melhor restaurante do mundo" pela influente lista "50 Best Restaurants" da revista Restaurant. O brasileiro A Casa do Porco ficou em 12º lugar.



O estabelecimento em Lima sucede ao dinamarquês Geranium e foi premiado por uma culinária que celebra a "biodiversidade única dos ingredientes indígenas do país" e as "tradições e história" do Peru, de acordo com a 50 Best, que entregou os prêmios em uma cerimônia na cidade espanhola de Valência.



A segunda posição nesta edição de 2023 foi concedida ao restaurante barcelonês Disfrutar.



Outros dois restaurantes espanhóis, o madrilenho Diverxo e o basco Asador Etxebarri, ocuparam o terceiro e quarto lugar, respectivamente.



O único restaurante brasileiro na lista é A Casa do Porco, que aparece na 12ª colocação. O estabelecimento paulistano, criado por Jefferson Rueda e Janaína Torres e especializado em carne suína, havia ficado em 7º no ranking de 2022.



Além do Central, a cena gastronômica peruana foi celebrada com a inclusão na lista dos restaurantes Maido (6), Kjolle (28) e Mayta (47), todos em Lima.



Do México constam na lista Quintonil (9), Pujol (13) e Rosetta (49), na Cidade do México.



Outros restaurantes latino-americanos reconhecidos foram o argentino Don Julio (19), em Buenos Aires, o chileno Boragó (29), em Santiago, e os colombianos El Chato (33) e Leo (43), em Bogotá.



A lista dos "50 Best" é votada desde 2002 por 1.080 "especialistas independentes" (chefs, jornalistas especializados, proprietários de restaurantes) que compartilham suas experiências sob a supervisão da revista Restaurant, do grupo de imprensa William Reed.



O júri, dividido em 27 regiões ao redor do mundo, cada uma com 40 membros, pode votar em 10 restaurantes, incluindo pelo menos três fora de sua região.



A legitimidade dessa classificação, patrocinada por várias marcas, é regularmente questionada, principalmente por chefs franceses, que a acusam de complacência e opacidade.



Portanto, seus críticos, incluindo franceses, japoneses e americanos, lançaram em 2015 "La Liste", uma lista dos melhores 1.000 restaurantes em todo o mundo.