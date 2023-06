Nove presos acusados de tráfico de migrantes após naufrágio na Grécia

436

A Justiça grega deteve e colocou em prisão preventiva nove egípcios acusados de "tráfico ilegal" de seres humanos pelo mortal naufrágio de um barco sobrecarregado de migrantes em frente ao litoral do país, informou uma fonte judicial nesta terça-feira (20).



Os homens foram presos na semana passada no porto de Kalamata, no sul da Grécia, após sobreviverem ao naufrágio do navio, um dos piores no mar Mediterrâneo nos últimos anos, que deixou pelo menos 82 mortos.



Os presos, que têm entre 20 e 40 anos, também foram acusados de terem criado uma "organização criminosa" e de "homicídio negligente".



Os acusados negaram as acusações durante uma audiência com uma juíza, que durou mais de 10 horas, segundo a fonte judicial.



Se condenados, de acordo com a lei grega, eles podem pegar a prisão perpétua.



Apenas 104 pessoas foram resgatadas após o naufrágio ocorrido na quarta-feira, a maioria da Síria, Egito e Paquistão.



As autoridades ainda desconhecem quantas pessoas haviam a bordo, mas calculam que eram entre 400 e 700.



O barco zarpou do Egito sem passageiros rumo a Tobruk, uma cidade do leste da Líbia, para embarcar os migrantes e prosseguir até a Itália, de acordo com fontes portuárias.