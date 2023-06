Piloto da Delta detido por embriaguez causa cancelamento de voo na Escócia

436

O incidente com piloto com sinais de embriaguez ocorreu na sexta-feira (16), apenas 35 minutos antes da decolagem do voo (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

Um incidente perturbador ocorreu no aeroporto de Edimburgo, Escócia, quando o voo da Delta Airlines com destino a Nova York, EUA, teve que ser cancelado por um motivo incomum: o piloto, Lawrence Russel Jr., 61, foi preso por suspeita de embriaguez.









Leia também: Aviação global mira tecnologia para redução de emissões de CO2 até 2050 Segundo a lei, é considerado uma infração se o piloto apresentar um nível alcoólico superior a 20 miligramas por 100 mililitros de sangue. No entanto, o nível de álcool no sangue de Lawrence no momento da prisão não foi divulgado.

A Delta Airlines emitiu uma nota confirmando que um de seus pilotos foi 'detido' pela polícia escocesa e que está cooperando com as autoridades na investigação.





A empresa também reiterou que não tolera violações e se orgulha de ter uma das políticas de álcool mais rigorosas do setor. Russel Jr. compareceu a uma audiência no Tribunal do Xerife de Edimburgo e não contestou a acusação. Ele permanece sob custódia e deverá comparecer ao tribunal novamente