O submersível turístico, que desapareceu com cinco pessoas próximo ao local do naufrágio do Titanic, ainda tem "cerca de 40 horas de ar respirável", disse, nesta terça-feira (20), o capitão Jamie Frederick, da Guarda-Costeira dos Estados Unidos.



Os esforços de resgate aéreo e marítimo perto do local no Atlântico Norte "não tiveram nenhum resultado", disse Frederick a jornalistas em Boston.