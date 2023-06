Ataque a tiros perto de assentamento israelense na Cisjordânia deixa 4 mortos e 4 feridos

436

Quatro pessoas morreram, e quatro ficaram feridas, nesta terça-feira (20), em um ataque a tiros perto de um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada, informou o Magen David Adom (MDA, o equivalente israelense da Cruz Vermelha).



"Quatro mortes confirmadas" e quatro feridos perto do assentamento de Eli, no norte da Cisjordânia, informou o serviço de emergência do MDA.



O gabinete do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o incidente resultou de um "ataque terrorista".



O ataque ocorreu um dia depois de um ataque israelense na cidade de Jenin, na Cisjordânia, no qual seis palestinos morreram.



Outro palestino morreu na noite de segunda-feira (19) em Husan, outra cidade na Cisjordânia ocupada, depois de atirar um coquetel molotov em soldados israelenses que "responderam com fogo real", segundo o relatório militar.