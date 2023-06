Blinken manifesta a líderes chineses 'profunda preocupação' por atividades em Cuba

436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta terça-feira (20) que, durante sua recente visita a Pequim, advertiu os líderes chineses sobre a "profunda preocupação" dos Estados Unidos com informações relacionadas a suas supostas atividades de Inteligência em Cuba.



"Deixei bem claro que sentiríamos profunda preocupação com atividades militares, ou de Inteligência, da República Popular da China em Cuba", declarou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos em entrevista coletiva em Londres.



"Isso é algo que vamos monitorar muito, muito de perto, e temos sido muito claros a esse respeito", acrescentou, ao chegar à capital britânica após sua viagem para Pequim.



"Vamos proteger nossa pátria, vamos proteger nossos interesses", insistiu.



Blinken se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, e com autoridades da política externa chinesa durante uma visita de dois dias. Foi a viagem americana de mais alto nível à China em quase cinco anos, a qual, segundo ambos os lados, trouxe poucos avanços.



As tensões entre Pequim e Washington incluem a expansão da influência chinesa, sob o mandato de Xi, para muito mais perto da costa americana. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que a China estabeleceu operações de Inteligência em Cuba, na costa sudeste desse país.



Na terça-feira, The Wall Street Journal noticiou que China e Cuba estão negociando o estabelecimento de uma nova instalação conjunta de treinamento militar na ilha.



Blinken enfatizou, contudo, que prefere continuar mantendo um diálogo com a China e destacou o "longo relacionamento" entre Xi e o presidente americano, Joe Biden.



"Seria irresponsável não dialogar, irresponsável porque torna mais provável a possibilidade de mal-entendidos, de erros de cálculo e, portanto, de conflitos", afirmou.