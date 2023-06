Importação chinesa de petróleo russo tem nível recorde desde início da invasão da Ucrânia

436

As importações de petróleo russo por parte da China registraram em maio um nível recorde desde o início da invasão da Ucrânia pelas tropas de Moscou, em 24 de fevereiro de 2022, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (20) pela Alfândega chinesa.



O país asiático comprou 9,71 milhões de toneladas de petróleo russo no mês passado.



O volume representa quase o dobro na comparação com as 5,4 milhões de toneladas de petróleo russo que a China comprou em fevereiro de 2022.



No mês seguinte, Pequim importou 6,3 milhões de toneladas de petróleo de Moscou, no momento em que os países ocidentais adotavam sanções sem precedentes contra a Rússia.



As potências ocidentais alertaram Pequim em várias ocasiões contra qualquer tipo de apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, que permita a Moscou atenuar o impacto das sanções.



Diante das sanções, a Rússia busca novos mercados para seus produtos. A China, assim como a Índia, aumentou as importações de petróleo russo.