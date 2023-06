Exército israelense mata membro da Jihad Islâmica na Cisjordânia ocupada

436

As forças de segurança de Israel mataram um palestino que integrava a Jihad Islâmica na segunda-feira (19) à noite no sul da Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Saúde palestino.



O ministério também informou a morte de outro palestino, Amjad Aref Fayyad Abou Jaas, 48 anos, que ficou gravemente ferido na segunda-feira durante um ataque israelense em Jenin (norte).



O óbito eleva a seis o número de palestinos mortos nos combates violentos de segunda-feira em Jenin, que deixaram mais de 90 palestinos feridos, assim como oito integrantes das tropas israelenses.



Zakaria Mohamed al Zaoul, 20 anos, foi atingido na segunda-feira à noite por "munição letal da ocupação (israelense, ndr) na cabeça, na localidade de Hussan", perto de Belém, afirmou o ministério palestino em um comunicado.



Ele era integrante da Jihad Islâmica, anunciou o grupo em um comunicado.



O exército israelense afirmou em um comunicado que "um suspeito lançou coquetéis molotov contra soldados israelenses que executavam atividades de rotina em Hussan e os soldados responderam com munição letal".



A agência oficial palestina Wafa informou que os militares utilizaram munições, gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral durante confrontos com jovens palestinos.



Quase três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. Quase 490.000 israelenses também moram na região, estabelecidos em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional, segundo a ONU.



Desde o início do ano, ao menos 166 palestinos, 21 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram no conflito israelense-palestino, de acordo com um balanço da AFP baseado nas informações divulgadas por fontes oficiais israelenses e palestinas.



Do lado palestino, os números incluem combatentes e civis, entre eles menores de idade, e do lado israelense, a maioria de civis, que também incluem menores de idade, e três membros da minoria árabe.