Kiev é alvo de ataque de drones

As forças russas executaram durante a madrugada um ataque em larga escala de drones contra Kiev e outras regiões, anunciaram nesta terça-feira (20) as autoridades ucranianas, que não relataram vítimas.



"Novo ataque aéreo em larga escala na capital", afirmou a administração militar de Kiev em um comunicado divulgado no Telegram. A nota também informou que há 18 dias os russos não utilizavam drones explosivos Shahed de produção iraniana para atingir a cidade.



"Seguindo as táticas habituais para os ataques em larga escala de UAV (veículos aéreos não tripulados), os drones entraram na capital em ondas, procedentes de várias direções. O alerta aéreo durou mais de três horas", acrescentou o comunicado.



"Quase duas dezenas de dispositivos inimigos foram detectados e destruídos por nossas forças e recursos de defesa no espaço aéreo ao redor de Kiev".



"Não há informações sobre vítimas ou danos até o momento", conclui a nota.



Em Lviv, oeste do país, "infraestrutura crítica" foi atingida por drones, afirmou o chefe da administração regional Maksim Kozitski no Telegram, sem revelar mais detalhes.



Ele não relatou vítimas ou feridos no ataque.



A administração militar de Zaporizhzhia também informou um grande ataque contra alvos civis na cidade do sul do país e seus arredores.



Na região de Mykolaiv (sul), o governador Vitaliy Kim reportou a destruição de três drones Shahed.



O Estado-Maior da Ucrânia informou posteriormente que a Força Aérea derrubou 28 dos 30 drones utilizados pela Rússia durante a noite.