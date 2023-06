436

Os legisladores do Reino Unido aprovaram, na noite desta segunda-feira (19), um relatório contundente que conclui que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson mentiu deliberadamente ao Parlamento no caso "partygate".



Os deputados aceitaram, assim, as sanções previstas no relatório, entre elas a proibição de acesso ao Parlamento para o ex-líder conservador. O texto foi aprovado por 354 deputados. Apenas sete votaram contra, mas muitos se abstiveram, principalmente conservadores, entre eles o premiê Rishi Sunak.