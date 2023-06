Novo ataque armado deixa seis mortos e seis feridos no Equador

436

Um novo ataque armado, o segundo até agora em junho, ocorreu nesta segunda-feira (19) nas ruas de Guayaquil, a cidade equatoriana mais atingida por crimes ligados ao narcotráfico, deixando pelo menos seis mortos e seis feridos, informou a Polícia.



Ao que tudo indica, tratou-se de um acerto de contas entre gangues, que deixou "como resultado lamentável seis pessoas mortas e seis feridas, que agora estão estáveis", disse à AFP o chefe de polícia do distrito sul de Guayaquil, coronel Marcelo Castillo.



Há duas semanas, cinco pessoas morreram, incluindo um policial, e outras oito ficaram feridas quando três homens abriram fogo em uma casa em Guayaquil (sudoeste).



Esse tipo de ataque se tornou frequente no Equador, principalmente em Guayaquil, em meio a uma guerra pelo poder entre as gangues de traficantes, que disputam mercados e rotas de drogas nas ruas e prisões, deixando um rastro de cadáveres, alguns desmembrados e pendurados em pontes.



Castillo relatou que, durante a madrugada desta segunda-feira, em um bairro populoso do sul de Guayaquil, mais de dez pessoas estavam "na via pública bebendo", quando "chegou um veículo preto, e umas quatro ou cinco pessoas saíram" para atirar.



"São puras retaliações por atos de violência anteriores. Eles se matam sem piedade", acrescentou.



Os confrontos entre gangues do narcotráfico levaram a massacres sangrentos nas prisões do país, que deixaram mais de 420 detentos mortos desde fevereiro de 2021.



O Equador, localizado entre a Colômbia e o Peru - os maiores produtores mundiais de cocaína - apreendeu cerca de 100 toneladas de drogas durante o primeiro semestre de 2023, ante pouco mais de 200 toneladas em 2022 e o recorde anual de 210 toneladas em 2021.