Parte do Titanic naufragado (foto: OceanGate Expeditions)

Foi confirmado pela Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos, que um veículo submersível utilizado para transporte de turistas até os restos do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico.Por enquanto, o número de pessoas que estavam a bordo no momento do incidente ainda é desconhecido, nem se os passageiros eram turistas.Diante do ocorrido, uma operação de busca e resgate foi prontamente instaurada.

Matéria em atualização