Operação israelense na Cisjordânia mata três palestinos

Ao menos três palestinos morreram e mais de 30 ficaram feridos nesta segunda-feira (19) em Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, durante uma operação israelense que provocou violentos confrontos e que incluiu disparos de mísseis a partir de um helicóptero.



Os confrontos no campo de refugiados palestinos de Jenin foram de grande intensidade e um helicóptero disparou dois mísseis, de acordo com um fotógrafo da AFP, algo que não acontecia há muitos anos.



O exército de Israel anunciou uma incursão para deter "suspeitos procurados", durante a qual foi registrado um "tiroteio intenso".



"Helicópteros do exército abriram fogo contra homens armados para ajudar na saída dos soldados da área", afirma um comunicado militar.



Uma fonte palestina afirmou que esta foi a primeira vez que um helicóptero disparou mísseis contra Jenin desde o fim da segunda Intifada (levante palestino, 2000-2005).



O exército israelense informou que um veículo militar foi danificado por um dos vários artefatos explosivos lançados na direção de seus soldados.



Os militares "responderam com munição letal", acrescentou o comunicado.



As tropas israelenses enfrentaram uma resistência tão forte, segundo o fotógrafo da AFP, que um veículo e vários soldados foram alvos de muitos tiros.



Ahmed Saqer, 15 anos, Khaled Assassa, 21, e Qassam Abu Saria, 29, morreram durante a operação, informou o ministério da Saúde palestino, E 31 pessoas ficaram feridas, algumas atingidas por tiros.



- "Unidade" -



O vice-governador da província de Jenin, Kamal Abu al Rub, afirmou que o exército israelense entrou no campo de refugiados palestinos durante a madrugada.



"Estamos no meio de uma batalha global em todas as frentes que exige a unidade do nosso povo contra esta agressão", reagiu o ministro palestino de Assuntos Civis, Hussein al Sheikh, nas redes sociais.



Jenin, reduto de grupos armados palestinos, no norte da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, é cenário frequente de incidentes violentos com as forças israelenses, que executa muitas operações na região.



Em março, quatro palestinos, incluindo um adolescente e combatentes, morreram em uma operação israelense no campo de refugiados.



Dez palestinos morreram em uma incursão na área em janeiro, a operação com o maior número de vítimas fatais na Cisjordânia em duas décadas.



Desde o início do ano, ao menos 162 palestinos, 21 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram no conflito israelense-palestino, de acordo com um balanço da AFP baseado nas informações divulgadas por fontes oficiais israelense e palestinas.



Do lado palestino, os números incluem combatentes e civis, entre eles menores de idade, e do lado israelense a maioria de civis, que também incluem menores de idade, e três membros da minoria árabe.