436

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta segunda-feira (19) ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, que espera que sua visita represente uma "contribuição positiva" para as relações entre Pequim e Washington, informou a imprensa estatal chinos.



"As interações entre Estados devem sempre ser baseadas no respeito mútuo e na sinceridade. Espero que o secretário Blinken, por meio desta visita, possa dar uma contribuição positiva para estabilizar as relações China-Estados Unidos", declarou Xi, de acordo com o canal de televisão estatal CGTN.