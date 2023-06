Mali vota projeto de Constituição que aumenta poderes presidenciais

436

Os malineses votaram, neste domingo (18), em um referendo sobre o projeto de uma nova Constituição, elaborado pela junta no poder, o que levou alguns a denunciarem o desejo dos militares de permanecer no comando deste país africano.



O Mali é governado pelos militares desde o golpe de agosto de 2020, que encerrou uma década de instabilidade marcada por uma insurgência jihadista e pela crise política e econômica.



Cerca de 8,4 milhões de cidadãos foram convocados a votar sim ou não ao projeto de Constituição.



As seções eleitorais fecharam às 18h locais (15h de Brasília) e os resultados são esperados em 72 horas.



Os observadores esperam uma vitória do sim, embora com baixa participação.



Este é o primeiro teste eleitoral do coronel e líder do país, Assimi Goita, de 40 anos, que prometeu devolver o poder aos civis em 2024.



O projeto da nova Constituição fortalece o papel do presidente, que terá o poder de nomear e demitir o primeiro-ministro e os membros do gabinete.



O governo também responderá ao presidente, e não ao Parlamento, como estipula a atual Constituição de 1992.



Da mesma forma, a nova Constituição prevê anistia para os promotores de golpes de Estado perpetrados anteriormente, o que alimenta as especulações de que o coronel Goita possa ser candidato em uma futura eleição presidencial.



O país vem enfrentando dificuldades em boa medida desde 2012, quando uma insurgência separatista no norte se vinculou a islamitas com laços com a rede Al Qaeda e tomou grandes partes do território.



A França, ex-potência colonial, interveio militarmente e ajudou a repelir os islamitas, mas os ataques continuaram, e mais recentemente Bamaco trocou a aliança com Paris por outra com Moscou.



As disputadas eleições legislativas de março de 2020 e os protestos multitudinários contra um governo incapaz de pôr limites na insurgência, na corrupção e na crise econômica levaram a um golpe de Estado em agosto daquele ano.



Goita nomeou inicialmente um presidente interino, mas o expulsou em um segundo golpe em 2021 e assumiu ele mesmo a liderança do país.