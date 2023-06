México detém 129 migrantes que viajavam em caminhão de carga

436

O governo mexicano disse no sábado (17) que deteve 129 migrantes de várias nacionalidades que viajavam na caixa de um caminhão de carga no estado de Veracruz (leste).



O Instituto Nacional de Migração (INM) disse em um comunicado que "migrantes da Guatemala, Honduras, El Salvador e Índia" foram localizados na noite de sexta-feira.



Acrescentou que os estrangeiros foram localizados na caixa de um caminhão de carga que circulava no município de Sayula de Alemán.



O INM informou que 51 migrantes da Guatemala foram devolvidos à cidade de Tecún Uman nesse país.



Outros 19 menores desacompanhados da Guatemala e Honduras foram transferidos para um abrigo especial e os demais foram transferidos para uma estação de migração.



Milhares de migrantes de vários países atravessam diariamente o México com a intenção de chegar aos Estados Unidos.



Ao longo do caminho, muitas vezes são vítimas de grupos do crime organizado ou traficantes de pessoas.



Em maio, as autoridades mexicanas encontraram cerca de 50 migrantes sequestrados entre as fronteiras dos estados de San Luis Potosí e Nuevo León (norte).