Rússia diz ter repelido ataque de drones a uma refinaria de petróleo

A Rússia afirmou neste sábado (17) que repeliu um ataque de drones ucranianos lançado contra uma refinaria de petróleo na região de Briansk, que faz fronteira com a Ucrânia.



"Os sistemas de defesa aérea russos no distrito de Novozibkov repeliram um ataque das forças ucranianas à refinaria de petróleo Druzhba à noite", escreveu o governador da região de Briansk, Alexander Bogomaz, no Telegram.



"Graças ao profissionalismo dos nossos militares (...), três drones foram destruídos", disse.



Os ataques de drones contra o território russo e a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, se multiplicaram nas últimas semanas após o anúncio de uma contraofensiva por parte da Ucrânia.



A Rússia disse na quinta-feira que neutralizou nove drones sobre a Crimeia.



Em 9 de junho, três pessoas ficaram feridas quando um drone atingiu um prédio residencial na cidade russa de Voronezh, a cerca de 200 quilômetros da fronteira ucraniana.