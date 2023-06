Zelensky descarta negociar com a Rússia, após se reunir com líderes africanos

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, descartou, nesta sexta-feira (16), qualquer negociação com a Rússia, após se reunir com líderes africanos que buscam mediar o conflito entre Kiev e Moscou.



"Disse claramente várias vezes em nossa reunião que permitir qualquer negociação com a Rússia agora que o ocupante está em nossa terra é congelar a guerra, congelar a dor e o sofrimento", declarou Zelensky aos repórteres, após o encontro, que contou com vários governantes, incluindo o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.



Antes de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, a "Rússia tentou por muito tempo enganar o mundo com [os acordos de paz de] Minsk", que pretendiam solucionar o conflito com os separatistas apoiados por Moscou no leste da Ucrânia, usados pela Rússia para preparar uma nova ofensiva, disse Zelensky.



"Está claro que a Rússia tenta de novo utilizar sua velha tática de enganação. Mas a Rússia não vai mais conseguir enganar o mundo", acrescentou. "Não vamos dar uma segunda oportunidade", garantiu.



A delegação africana se reunirá neste sábado com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo.