Editora francesa publicará diário inédito de esposa do autor de 'Lolita'

Um diário inédito mantido por Vera Nabokov, a esposa do escritor de origem russa Vladimir Nabokov sobre o escândalo e a loucura em torno do romance "Lolita" será publicado na França, anunciou sua editora francesa nesta sexta-feira (16).



"O furacão Lolita (diário 1958-1959)", de 128 páginas, não foi publicado até agora, inclusive na língua em que foi escrito, o inglês.



Será colocado à venda em francês em 4 de outubro, informou a editora L'Herne, que dedicará também uma revista especial (Cahiers de L'Herne) ao seu esposo Vladimir.



Ambos eram emigrantes russos que se conheceram e se casaram em Berlim nos anos 1920.



"Lolita" foi publicado em Paris, em inglês, em 1955. Narra a obsessão de um professor por uma adolescente com quem foge.



Os editores americanos não se atreveram a publicar esse romance de tom escandaloso.



Em várias ocasiões, Vladimir Nabokov esteve a ponto de queimar o manuscrito original, mas sua esposa Vera conseguiu evitar.



"Poucos meses antes de seu lançamento, o autor e sua esposa, Vera Nabokov, pressentem que essa publicação será uma reviravolta decisiva na carreira de Vladimir e decidem manter um registro dos acontecimentos. Apesar de haver alguns relatos de Vladimir, é, principalmente, Vera quem manterá esse diário até agosto de 1960", explica a L'Herne na apresentação.



Em um trecho publicado pela editora, Vera Nabokov descreve o seu marido como "sereno e indiferente" às solicitações dos jornalistas.