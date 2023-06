Putin anuncia que Rússia já transferiu ogivas nucleares para Belarus

436

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou nesta sexta-feira (16) que a Rússia já começou a transferir armas nucleares para Belarus, como havia anunciado em março.



"As primeiras ogivas nucleares foram transferidas para o território bielorrusso. São apenas as primeiras, mas, antes do final do verão, concluiremos o processo", disse Putin, durante um fórum econômico em São Petersburgo (noroeste), transmitido ao vivo pela televisão russa.



Putin lembrou que o "envio de armas nucleares táticas" para Belarus resultou de um acordo anunciado em março com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que emprestou o território de seu país à Rússia para que ataque a Ucrânia.



O presidente russo anunciou em 25 de março que Moscou implantaria armas nucleares "táticas" no território de Belarus, país localizado às portas da União Europeia, alimentando temores de uma escalada do conflito na Ucrânia.



As chamadas armas nucleares "táticas" podem causar danos imensos, mas seu raio de destruição é mais limitado do que o das armas nucleares "estratégicas".



Os Estados Unidos reagiram ao anúncio de Putin.



"Não temos motivos para ajustar nossa postura nuclear. Não vemos nenhum indício de que a Rússia está se preparando para usar uma arma nuclear", afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



O secretário considerou "irônica" a declaração de Putin, já que o próprio justificou a invasão da Ucrânia dizendo que era para evitar que Kiev conseguisse esse tipo de armamento. Blinken também criticou o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, por aceitar armas de Moscou.



"Este é apenas mais um exemplo de como Lukashenko toma decisões irresponsáveis e provocativas para ceder o controle da soberania de Belarus contra a vontade do povo", acrescentou.