EUA destina ajuda humanitária de US$ 205 milhões à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (16), o envio de 205 milhões de dólares (em torno de 989 milhões de reais na cotação atual) adicionais em ajuda humanitária à Ucrânia para mitigar as necessidades geradas pela invasão da Rússia.



A ajuda, que será distribuída por organizações não governamentais, também deve atender as famílias separadas pelo conflito, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



Desde a invasão russa em fevereiro do ano passado, mais de seis milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e cerca de cinco milhões se deslocaram internamente, segundo o Departamento de Estado.



Neste período, Washington enviou para a Ucrânia cerca de dois bilhões de dólares (cerca de 9,65 milhões de reais) em ajuda humanitária, e 40 bilhões de dólares (193 bilhões de reais), em material militar.