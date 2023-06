Coalizão de poder com extrema direita anuncia 'mudança de paradigma' migratório na Finlândia

436

O novo governo da Finlândia, que inclui um partido de extrema direita, anunciou suas diretrizes nesta sexta-feira (16) e prometeu endurecer a política migratória.



"Estou satisfeito por, junto com nossos parceiros, termos chegado a um acordo que podemos definir como uma mudança de paradigma na política migratória", declarou a presidente do Partido dos Finlandeses, Riika Purra, em entrevista coletiva com outros líderes da nova coalizão conservadora.



O Partido dos Finlandeses (antes chamado de "Verdadeiros Finlandeses") obteve sete cargos ministeriais, incluindo o Ministério do Interior, que supervisiona os assuntos de imigração.



As condições para obtenção de autorização de residência permanente, ou cidadania, serão mais estritas, as autorizações de residência concedidas ao abrigo de proteção internacional serão temporárias, e sua duração, igual ao mínimo em vigor na União Europeia, enumerou Purra.



"No futuro, a proteção internacional pode ser revogada se [a pessoa em questão] sair de férias para seu país de origem", esclareceu, ressaltando que o reagrupamento familiar também será dificultado.



O primeiro-ministro designado Petteri Orpo, líder da Coalizão Nacional, o partido conservador que ganhou as eleições legislativas de abril, formou uma coalizão de governo com o Partido dos Finlandeses, de extrema direita, que ficou em segundo lugar, assim como outras duas legendas de direita.