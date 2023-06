Putin: contraofensiva ucraniana não tem 'qualquer possibilidade' de sucesso

436

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (16) que a atual contraofensiva ucraniana contra as tropas russas "não tem chance" de sucesso.



"As Forças Armadas ucranianas não têm qualquer possibilidade lá, ou em qualquer outra área", disse Putin, referindo-se à contraofensiva lançada por Kiev no sul da Ucrânia, durante um fórum econômico em São Petersburgo, ao qual a AFP não pôde assistir por não ter sido credenciada.



As forças ucranianas "usaram suas supostas respostas estratégicas para romper as defesas [russas], consolidar as suas próprias e avançar. Nenhum desses objetivos foi alcançado", disse o líder russo.



Putin insistiu que a Ucrânia estava sofrendo "perdas muito pesadas" e considerou que não seria capaz de lutar "por muito tempo" devido ao esgotamento de seu equipamento militar.



Moscou repetiu em várias ocasiões que a atual ofensiva ucraniana para recuperar os territórios ocupados pelos russos é um fracasso.



Kiev, por outro lado, afirma ter libertado algumas cidades e cerca de 100 km2, especialmente na frente sul.



Segundo analistas militares, a Ucrânia ainda não usou a maior parte de suas forças em sua contraofensiva e ainda está tentando determinar onde estão os pontos fracos.