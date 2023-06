436

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (16) que a atual contraofensiva ucraniana contra as tropas russas "não tem chance" de sucesso.



"As Forças Armadas ucranianas não têm qualquer possibilidade lá, ou em qualquer outra área", disse Putin, referindo-se à contraofensiva lançada por Kiev no sul da Ucrânia, durante um fórum econômico em São Petersburgo, ao qual a AFP não pôde assistir por não ter sido credenciada.