Rússia admite implicitamente um retrocesso no sul da Ucrânia

O exército russo reconheceu, nesta sexta-feira (16), que há intensos combates no sul da Ucrânia, pelo controle das cidades de Rivnopil e Urojaine, e admitiu pela primeira vez um revés no terreno.



As autoridades russas, começando pelo presidente Vladimir Putin, reiteram desde o início da contraofensiva ucraniana, no início de junho, que esta operação é um fracasso e que todas as ofensivas foram repelidas.



A Ucrânia reivindicou a libertação de algumas cidades e cerca de 100 km², principalmente na frente sul.



"Os combates mais ativos ocorrem nas cidades de Rivnopil e Urojaine", disse o exército russo.



Essas cidades somam-se a outras que a Ucrânia alegou ter recuperado na semana passada, na área de Vremivka.



A Rússia afirmou que "cinco ataques das Forças Armadas ucranianas foram impedidos".



O fato de haver combates pelo controle dessas cidades faz com que as linhas russas tenham recuado alguns quilômetros para o sul e leste, na fronteira das regiões de Zaporizhzhia e Donetsk, parcialmente ocupadas pela Rússia.



O exército ucraniano relatou progresso na quinta-feira, apesar da "resistência poderosa" das tropas russas.



A área de Vremivka fica dez quilômetros ao norte das principais linhas fortificadas russas, formadas por trincheiras e armadilhas antitanque.