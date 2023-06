436

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, com o recuo do dólar.



O barril do Brent para agosto se valorizou 3,37%, aos 75,67 dólares, e o do WTI para julho, 3,44%, aos 70,62 dólares.



Os preços também foram beneficiados pela pausa no aumento dos juros anunciada ontem pelo Federal Reserve. "Se o aperto monetário cessar, a economia americana não entrará em recessão e a demanda de energia aumentará", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.