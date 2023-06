436

A bolsa de Nova York reagiu com entusiasmo à pausa do Federal Reserve (Fed, banco central americano) nos aumentos de suas taxas básicas de juros, sem levar em conta as advertências de outras possíveis altas até o fim do ano.



O índice industrial Dow Jones fechou em alta de 1,26% a 34.408,06 pontos, enquanto o índice ampliado S&P; 500 subiu 1,22%, para 4.425,84. O tecnológico Nasdaq, por sua vez, avançou 1,15%, a 13.782,82 pontos, alcançando seu nível mais alto desde abril de 2022.