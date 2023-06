Cuba e Irã fortalecem laços frente a 'política agressiva' dos EUA

436

Irã e Cuba expressaram nesta quinta-feira (15) seu desejo de fortalecer suas relações, para enfrentar "a política agressiva do império", e de manter sua "independência", durante um encontro em Havana entre os presidentes Ebrahim Raisi e Miguel Díaz-Canel.



Ao receber Raisi, que faz uma visita oficial a Cuba, Díaz-Canel expressou seu desejo de que a aliança com o Irã "permita enfrentar conjuntamente essa política agressiva do império", referindo-se aos Estados Unidos. O presidente cubano ressaltou que ambas as nações "tiveram que enfrentar heroicamente, com uma resistência tenaz, as sanções, pressões, ameaças, os bloqueios e a indiferença do imperialismo ianque e de seus aliados".



Raisi concordou com seu anfitrião: "As condições e circunstâncias em que Cuba e Irã se encontram têm muitos pontos em comum", e, nos dois governos, "existe toda a intenção de que se mantenha a independência. "Os dois países são alvo de sanções americanas e estão na lista de patrocinadores do terrorismo do Departamento de Estado americano.



O presidente iraniano encerra em Cuba uma visita à América Latina que incluiu Venezuela e Nicarágua. O giro, que começou na última segunda-feira, teve o objetivo de reforçar a cooperação diante de "inimigos em comum".



Os dois chefes de Estado presidiram a assinatura de memorandos de cooperação em matéria de aduanas, telecomunicações e Justiça. Pela manhã, Raisi participou de um fórum de negócios, onde disse que seu país está decidido "a trabalhar com Cuba no científico, tecnológico".