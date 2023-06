Arábia Saudita investe US$ 8 bilhões em indústria global de games

436

Os investimentos sauditas em games fazem parte de um esforço de diversificar a economia nacional (foto: bohed/Pixabay)

Nos últimos 18 meses, a Arábia Saudita investiu aproximadamente US$ 8 bilhões (R$ 38,5 bilhões) na compra e ampliação de participações em empresas de jogos eletrônicos ao redor do mundo. Essa movimentação faz parte de um esforço para se tornar uma potência dominante na indústria do entretenimento em expansão.



O Savvy Games Group, respaldado pelos sauditas, liderou várias transações, incluindo aquisições significativas na VSPO da China e no Embracer Group da Suécia, além da compra da americana Scopely.





Lançado em janeiro de 2022, o Savvy pertence integralmente ao Fundo de Investimento Público (FIP) da Arábia Saudita, avaliado em US$ 650 bilhões (R$ 3,1 trilhões). O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman é o presidente do FIP e afirmou que seu objetivo é fazer do país o principal centro global de games e e-sports em apenas sete anos. Para isso, a Savvy recebeu um aporte de US$ 38 bilhões (R$ 183,2 bilhões).





A indústria de games na Arábia Saudita é embrionária, e o país busca construí-la do zero. A meta é sediar 250 empresas e estúdios de jogos, gerando 39 mil empregos e contribuindo com 1% do PIB até 2030. Um dos planos envolve a entrada no mercado de e-sports, através da parceria com a VSPO.





Os investimentos sauditas em games fazem parte de um esforço maior de diversificar a economia nacional além do petróleo. O país tem investido em diversos setores em crescimento, como o de veículos elétricos. Além disso, buscam exercer maior influência global, com investimentos pesados em esportes como futebol e golfe.





Games são populares na Arábia Saudita, onde 70% da população de 36 milhões tem menos de 35 anos e uma porcentagem semelhante se identifica como jogadores. O príncipe Mohammed é um entusiasta dos games.





O FIP também comprou uma participação de 8% na Nintendo, tornando-se o maior investidor externo da empresa japonesa, e adquiriu participações na Activision Blizzard e na Ubisoft. A intenção é utilizar sua capacidade financeira para construir uma posição considerável no setor de jogos, avaliado em US$ 200 bilhões (R$ 964,32 bilhões) pela NewZoo.





A indústria de games passa por transformações, com uma mudança geracional nos hábitos de consumo. Alguns analistas preveem que os jogos eletrônicos ultrapassarão a televisão tradicional como a principal fonte de receita de entretenimento nos próximos anos.





No entanto, o histórico de direitos humanos da Arábia Saudita ainda gera preocupações para algumas empresas e investidores. Mesmo assim, muitos têm sido atraídos pelos bilhões de dólares investidos pelo FIP no país e no exterior.