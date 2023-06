Porcentagem de terras em mãos de indígenas cresceu pouco entre 2015 e 2020

436

A porcentagem de terras em mãos de povos indígenas ou autóctones cresceu ligeiramente no mundo entre 2015 e 2020, passando de 10,6% para 11,4% do total, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira (15) que registra um aumento semelhante na América Latina.



Na América Latina, destacam-se os 1,2 milhão de hectares cedidos a duas reservas indígenas no Peru em 2021 e os 612 mil hectares conquistados por seis territórios indígenas no Brasil quando suas terras foram demarcadas em 2023.



Em um total de 73 países analisados, "pelo menos 11,4% das terras estão legalmente nas mãos de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais", explica o relatório elaborado pela organização não governamental Iniciativa por Direitos e Recursos (RRI).



Em outra categoria, terras "designadas para" esses povos indígenas, o percentual também aumentou ligeiramente, de 7,1% para 7,2%.



Na América Latina, onde os especialistas da RRI analisaram a situação em 16 países, o aumento foi um pouco maior, quase um ponto percentual (0,9%).



Em 2015, 16,6% das terras pertenciam aos indígenas, em 2020 eram 17,5%. Quanto à terra cedida em usufruto, quase não se alterou (2,9% em 2015, 3,1% em 2020).



"O progresso mundial naquele período estava basicamente concentrado em alguns países", segundo o texto.



O total de terras legalmente reivindicadas ou cedidas a povos indígenas totalizou 103 milhões de hectares em todo o mundo.



Este é o segundo relatório realizado pela RRI. A ONG pretende fazer um balanço a cada cinco anos, para observar a evolução da posse da terra de acordo com os objetivos da ONU até 2030.



"Se os marcos legais existentes fossem implementados, a área total poderia aumentar em 250 milhões de hectares em 20 países, o que significa o dobro da área total reconhecida entre 2015 e 2020 em 73 países", destaca o relatório.