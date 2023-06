Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos de curto alcance

436

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos, no mais recente de uma série de testes de armas proibidas executadas este ano por Pyongyang, anunciaram as Forças Armadas da Coreia do Sul e o Ministério da Defesa do Japão nesta quinta-feira (15).



O Estado-Maior Conjunto de Seul afirmou ter detectado o lançamento de "dois mísseis balísticos de curto alcance da área de Sunan para o Mar do Leste entre 19h25 e 19h37 (07h25 e 07h37 do horário de Brasília)", referindo-se ao corpo de água também conhecido como o Mar do Japão.



"Dois mísseis balísticos caíram na ZEE (Zona Econômica Exclusiva)", disse um funcionário do Ministério da Defesa japonês.



Esta zona se estende até 200 milhas náuticas (370 quilômetros) da costa japonesa, além das águas territoriais.



O Ministério da Defesa do Japão anunciou que a Guarda Costeira do país pediu aos navios que fiquem atentos e não se aproximem de nenhum objeto caído no mar.



"Intensificamos o monitoramento em caso de novas provocações e estamos mantendo a disposição em estreita coordenação com os Estados Unidos", acrescentou o Estado-Maior Conjunto de Seul.



As relações entre as duas Coreias estão em um dos piores momentos dos últimos anos.



A Coreia do Norte lançou vários mísseis desde o início do ano, em uma série de violações das sanções contra o país, incluindo os disparos de mísseis balísticos intercontinentais. No mês passado, Pyongyang tentou colocar um satélite espião militar em órbita.



Em resposta, o governo do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, reforçou a cooperação de defesa com os Estados Unidos, com exercícios militares conjuntos frequentes em larga escala, incluindo manobras com munição real que estão em curso atualmente.