Papa Francisco receberá alta na sexta-feira

O papa Francisco, de 86 anos, hospitalizado em Roma desde 7 de junho após uma operação abdominal, deixará o hospital na manhã de sexta-feira (16), anunciou o Vaticano nesta quinta (15).



A conselho da equipe médica e após uma evolução clínica "regular", o jesuíta argentino deixará o hospital Gemelli "amanhã de manhã, sexta-feira, 16 de junho", disse o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.



"A equipe médica informou que o papa Francisco descansou bem durante a noite. A evolução clínica continua regularmente. Os exames de sangue estão normais", acrescentou.



Nesta quinta-feira, o papa visitou o departamento de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital e conversou com pacientes jovens, alguns dos quais lhe enviaram cartas, desenhos e mensagens.



Em fotos divulgadas pelo Vaticano, Jorge Bergoglio é visto em uma cadeira de rodas cumprimentando pacientes e funcionários nos corredores do hospital.



Na quarta-feira também jantou com as pessoas que o atenderam e nesta quinta-feira recebeu a equipe médica que participou de sua operação, composta por cirurgiões e pessoal médico.



O papa passou por uma operação de três horas em 7 de junho sob anestesia geral para reabsorver dolorosas "aderências" em sua parede abdominal, consequências de sua operação no cólon em julho de 2021.



Desde então, Francisco se recupera no 10º andar do hospital Gemelli, conhecido como o "hospital dos papas", no mesmo quarto que foi usado em muitas ocasiões por João Paulo II.



Suas audiências foram canceladas até 18 de junho.



O papa, que passou por uma cirurgia nos pulmões aos 21 anos e sente dores nos quadris e nos joelhos, já foi obrigado muitas a cancelar eventos de sua agenda por problemas de saúde.