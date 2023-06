Rússia anuncia 'eleições' em territórios ucranianos ocupados

436

A Comissão Eleitoral Russa anunciou, nesta quinta-feira (15), que organizará "eleições" locais em 10 de setembro nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia e que Moscou reivindicou como anexados em setembro de 2022.



Segundo a comissão, essas eleições têm como objetivo definir as assembleias regionais e os conselhos municipais, em um momento em que se travam combates nestas quatro regiões: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.



A Ucrânia realiza atualmente uma contraofensiva que busca a libertação dos territórios, alguns deles cenários de intensos combates.



Quase um ano e meio depois de iniciar o ataque contra a Ucrânia, a Rússia controla cerca de 17% do território de seu vizinho, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014.



O presidente russo, Vladimir Putin, reivindicou a anexação das regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donestk em setembro do ano passado, depois de ter organizado pseudo-referendos, apesar dos combates e das críticas quase unânimes da comunidade internacional.



Putin apresenta as regiões como terras historicamente russas e diz que a Ucrânia terá que aceitar cedê-las para alcançar a paz.



A Ucrânia descarta qualquer compromisso sobre sua integridade territorial.