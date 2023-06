Atriz britânica Glenda Jackson, vencedora de dois Oscar, morre aos 87 anos

436

A atriz britânica Glenda Jackson, que venceu o Oscar em duas oportunidades e que depois entrou para a política como integrante do Partido Trabalhista, morreu aos 87 anos, anunciou seu agente nesta quinta-feira (15).



"Glenda Jackson, atriz e política, duas vezes vencedora do Oscar, morreu em paz em sua casa em Blackheath, Londres, ao lado da família após uma breve doença", informou seu representante, Lionel Larner, à agência PA.



A atriz venceu o Oscar por "Mulheres Apaixonadas" ("Women in Love", 1969) e "Um Toque de Classe" ("A Touch of Class", 1973).



Depois de 35 anos de carreira, Glenda se afastou dos palcos e entrou para a política aos 55 anos. Ela foi eleita deputada pelo Partido Trabalhista em 1992, representando um distrito de Londres.



Sua carreira política foi dedicada aos "pobres, desempregados e doentes".



Entre 1997 e 1999 ela foi ministra dos Transportes do governo trabalhista de Tony Blair. Em 2003, ela foi uma das principais vozes críticas à invasão do Iraque.



Em um de seus discursos mais memoráveis e polêmicos no Parlamento, Glenda Jackson criticou sem piedade o legado da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher no dia de seu funeral em 2013.



"A primeira primeira-ministra do gênero feminino, ok. Mas uma mulher? Não de acordo com os meus termos", disse.