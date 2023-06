Exército ucraniano 'avança' na contraofensiva apesar da resistência russa

436

O exército "avança" em sua contraofensiva, apesar da "forte resistência" das tropas rusas, inclusive na frente de batalha sul, afirmou nesta quinta-feira a vice-ministra de Defesa da Ucrânia, Ganna Maliar.



"Há um avanço gradual, mas constante, das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, o inimigo apresenta uma forte resistência" na frente sul, declarou Maliar em uma entrevista coletiva. Ela também citou avanços das tropas no leste.



Nesta região, "as Forças Armadas ucranianas enfrentam campos completamente minados, o uso de drones explosivos e bombardeios intensos", disse.



Depois de meses de expectativas, a Ucrânia iniciou a contraofensiva amplamente aguardada no sul e leste.



Ao redor de Bakhmut (leste), "o inimigo está mobilizando reservas adicionais" para impedir o avanço das forças ucranianas e transferiu uma unidade de ataque para o sul, afirmou Maliar.



A vice-ministra também relatou um avanço de mais de três quilômetros na área de Bakhmut.