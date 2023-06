Combatente palestino morre em operação israelense na Cisjordânia

436

Tropas israelenses mataram um combatente palestino nesta quinta-feira (15) no norte da Cisjordânia ocupada, informaram as autoridades palestinas, durante uma operação para demolir a residência de um militante de um grupo armado.



O ministério palestino da Saúde informou em um comunicado que Khalil Yahya Anis, de 20 anos, "morreu ao ser atingido por tiros da ocupação (israelense) na cabeça, em Nablus".



Dois palestinos ficaram feridos durante a incursão noturna, de acordo com o hospital Al Najah, de Nablus.



Uma fonte palestina que pediu para não ser identificada confirmou que Anis era combatente, mas não informou de que grupo.



O exército israelense afirmou que durante a incursão "suspeitos atiraram contra os soldados", que responderam com meios de dispersão de distúrbios e munição letal.



Testemunhas afirmaram à AFP que o exército demoliu o apartamento de Osama Taweel, membro do grupo militante palestino "Cova dos Leões", que foi detido em fevereiro depois de supostamente matar um soldado israelense em novembro em um assentamento na Cisjordânia.