Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, sob efeito de um aumento inesperado dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, aliado à recuperação do dólar.



O Brent para entrega em agosto fechou em queda de 1,46%, aos 73,20 dólares, e o WTI com vencimento em julho caiu 1,65%, aos 68,27 dólares.



Para Matt Smith, da Kpler, a agência americana de informações sobre energia (EIA) "subestimou a produção e superestimou as exportações de petróleo bruto".