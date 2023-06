Wall Street fecha com resultados mistos

436

Wall Street fechou com resultados mistos nesta quarta-feira, após a decisão do Fed de manter os juros estáveis, embora com novas altas projetadas pela frente.



O Dow Jones caiu 0,68%, aos 33.979,33 pontos, e o Nasdaq avançou 0,39%, a 13.626,48 unidades. O S&P; 500 manteve-se estável (+0,08%), nos 4.372,59 pontos.



"O Fed adota um tom belicista. Mas o que decidir irá depender dos dados. Se a inflação continuar moderada, acho que há chances de o Fed interromper sua política monetária restritiva", aponta Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. "Na minha opinião, será questão de mais um aumento, ou de nenhum, e acredito que o mercado pense o mesmo."



Ian Shepherdson, da Pantheon Macroeconomics, concorda: "Mais dois aumentos neste ano parece excessivo e pouco provável."