Número de turistas em Paris se aproxima do nível pré-pandemia

O turismo em Paris neste ano está se aproximando dos níveis pré-pandemia de covid-19, com 11,6 milhões de visitantes entre janeiro e abril, afirmou nesta quarta-feira (14) o responsável municipal por esse setor.



Esse número representa um aumento de 27,2% em relação ao mesmo período de 2022 e fica apenas 2,5% abaixo do número de turistas registrado em 2019, antes do surto da pandemia de covid-19.



Mais da metade dos turistas são de nacionalidade francesa, enquanto os principais mercados estrangeiros são os Estados Unidos e o Reino Unido.



Para o ano de 2023 como um todo, o responsável municipal pelo turismo, Frédéric Hocquard, prevê que o número de visitantes chegue a 37 milhões, contra 38,5 milhões em 2019.



Os gastos médios dos turistas aumentaram em relação ao período pré-pandemia, com os americanos liderando essa estatística, logo seguidos pelos espanhóis.



