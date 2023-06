436

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) votou, nesta quarta-feira (14), por pausar sua campanha agressiva de aumentos das taxas de juros, apesar da inflação "elevada", embora tenha informado que uma alta acentuada ainda pode ser necessária antes do fim do ano.



Após dez aumentos consecutivos, o comitê que decide sobre os juros do Fed votou por manter suas taxas básicas na faixa entre 5% e 5,25%, informou o banco central americano em nota.