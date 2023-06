Congresso salvadorenho prorroga regime de exceção para combater gangues

436

O Congresso de El Salvador aprovou nesta quarta-feira(14) uma prorrogação por 30 dias de um regime de exceção com o qual o presidente Nayib Bukele sustenta uma "guerra" contra as violentas gangues que assolam o país centro-americano.



"Com 67 votos (de 84) ficou aprovada a iniciativa do presidente da República (...) no sentido de prorrogar o regime de exceção", declarou o presidente da Câmara dos Deputados, Ernesto Castro.



A décima-quinta prorrogação é referente ao período de 16 de junho a 15 de julho.



A medida, que entre outras coisas permite detenções sem ordem judicial, é aplicado em resposta a uma escalada de homicídios, com 87 mortos entre 25 e 27 de março de 2022.



"Os salvadorenhos recuperaram sua liberdade", declarou o deputado governista Walter Alemán, ao justificar seu voto a favor do regime que prendeu cerca de 70.000 supostos membros de gangues.



A deputada Marleni Funes, da ex-guerrilha de esquerda Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), votou contra e pediu "dignidade às vítimas" porque "há arbitrariedades nas detenções".



A medida tem sido questionada por diferentes organizações humanitárias por supostamente violar direitos. A ONG Cristosal denunciou que 153 detidos morreram no primeiro ano do regime.



Na terça-feira, o procurador-geral Rodolfo Delgado reconheceu a morte de 142 detidos durante o regime de exceção.



"Até o momento, 142 casos (de mortes) foram arquivados por não constituírem crime segundo nossas investigações", afirmou Delgado.



Diferentes pesquisas indicam que uma média de 9 em cada 10 salvadorenhos se sentem seguros com o regime de exceção, vigente há 15 meses.