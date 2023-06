Deputados russos aprovam lei que proíbe 'mudança de sexo'

436

O Câmara dos Deputados da Rússia aprovou, nesta quarta-feira (14), em primeira leitura, de uma lei que proíbe a mudança de sexo por meios cirúrgicos, ou legais, intensificando a virada conservadora no país em meio à ofensiva militar russa na Ucrânia.



"O projeto de lei que proíbe (...) intervenções médicas de mudança de sexo e o registro de mudança de sexo no estado civil, sem intervenção médica, foi aprovado", disse a Duma (câmara baixa do Parlamento russo) em um comunicado.



O texto prevê exceções, permitindo esse tipo de intervenção cirúrgica em casos de "anomalias congênitas" em crianças, durante a formação de seus órgãos genitais.



Essas operações médicas excepcionais precisarão, no entanto, ser validadas pelo governo, de acordo com o projeto de lei.



"Atualmente, existe na Rússia uma indústria desenvolvida de mudança de sexo, que inclui médicos, psicólogos, uma rede de organizações e ativistas LGBTQIA+ desonestos", dizem os deputados em uma carta que acompanha o projeto.



Proposto pelas lideranças das principais bancadas, incluindo o partido Rússia Unida (pró-Kremlin) e o Partido Comunista, o texto se baseia na Constituição russa, a qual defende "valores familiares tradicionais" e define o casamento apenas como "a união de um homem e uma mulher".