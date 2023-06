436

O exército do Sri Lanka anunciou nesta quarta-feira (14) que a maior e mais pesada pedra nos rins já registrada foi retirada de um paciente de 62 anos por uma equipe de médicos militares.



O sargento aposentado Canistus Coonge tinha uma pedra de 801 gramas, cinco vezes o peso de um rim masculino, destacou o exército.



A pedra tinha 13,37 centímetros - o comprimento médio de um rim é de entre 10 e 12 centímetros.



"A remoção cirúrgica da maior e mais pesada pedra renal do mundo ocorreu em 1º de junho no hospital militar de Colombo", informaram os militares em um comunicado.



O anúncio das autoridades aconteceu depois que o Guinness Book certificou o recorde.