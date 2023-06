UE: Google abusou da posição dominante em matéria de anúncios on-line

436

A Comissão Europeia, o braço Executivo da União Europeia (UE), afirmou nesta quarta-feira (14) que o gigante tecnológico Google cometeu práticas anticompetitivas e abusou de sua posição dominante em matéria de anúncios on-line, o que a empresa nega.



Em um comunicado oficial, a Comissão indicou que "informou o Google sobre a conclusão preliminar de que a empresa violou as normas da UE, ao distorcer a concorrência na indústria de publicidade", por meio do abuso de sua posição dominante.



A Comissão também expressou sua preocupação de que "as condutas supostamente intencionais do Google" para beneficiar seus próprios dispositivos de publicidade possam ter tido efeitos adversos para a concorrência.



O Google rejeitou a acusação e afirmou que pretende responder.



"Não estamos de acordo com a visão da Comissão Europeia e responderemos", afirmou o vice-presidente mundial de Anúncios do Google, Dan Taylor, em um comunicado.



Para o executivo, a Comissão se concentrou em um "aspecto muito limitado" dos negócios do Google nesse segmento e acrescentou que "isso não é nada novo".



O Google já foi multado pela UE em um total de 8 bilhões de euros (42 bilhões de reais na cotação de hoje, a R$ 5,25) por práticas anticompetitivas.