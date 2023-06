436

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira (14) um projeto para regulamentar o uso de Inteligência Artificial (IA) na União Europeia (UE), o que significa o início a uma negociação delicada com os representantes dos 27 países do bloco.



A norma aprovada (com 499 votos favoráveis, 28 contrários e 93 abstenções) regulamentará a IA de acordo com o nível de risco: quanto maior for para os direitos ou para a saúde das pessoas, por exemplo, maiores serão as obrigações dos sistemas tecnológicos.