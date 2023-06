Coreia do Norte cria versão falsa de site sul-coreano para roubar dados

436

A Coreia do Norte criou uma versão falsa do popular portal sul-coreano Naver, como parte de uma estratégia para roubar dados pessoas, informou a agência de espionagem de Seul.



Naver é uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul e seus serviços incluem mapas, sistemas de pagamento, blogs e aplicativos de mensagens, utilizados diariamente por muitos sul-coreanos.



O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul informou que Pyongyang criou um site de "phishing" que replicou a página principal do Naver, incluindo as áreas de notícias, em tempo real, comércio e imóveis.



O site falso, naverportal.com, foi projetado para hackear os dados e as senhas dos usuários.



"Como os métodos de ataque de hackers da Coreia do Norte contra nosso povo são cada vez mais sofisticados, pedimos às pessoas que sejam ainda mais vigilantes", afirmou a agência de inteligência em um comunicado, que também cita a adoção de medidas para bloquear o site falso.



O ministério sul-coreano das Relações Exteriores também anunciou que decidiu reforçar a colaboração com a Mandiant - empresa americana de segurança cibernética e subsidiária do Google - para apresentar uma resposta mais efetiva às atividades cibernéticas da Coreia do Norte.



Estas atividades "não apenas provocam danos à propriedade de indivíduos e empresas inocentes, mas também representam uma ameaça grave para o ecossistema global de TI como um todo", acrescentou.



Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos afirmam que a Coreia do Norte roubou quase 1,7 bilhão de dólares em criptomoedas no ano passado e apoiou seus programas de armas em parte com a coleta de informações por meio de "atividades cibernéticas ilegais".