Seis pessoas morreram na terça-feira (13) quando o veículo em que viajavam foi atingido por uma bomba lançada pelo exército russo no nordeste da Ucrânia, perto da fronteira entre os países, informou a Procuradoria Geral ucraniana.



No momento do bombardeio, o carro passava por uma floresta da cidade de Seredyna-Buda, na região de Sumy.



"Seis pessoas morreram no ataque", afirmou a Procuradoria em um comunicado. Quatro vítimas fatais eram guardas florestais.